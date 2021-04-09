В фотоловушку Кандалакшского заповедника попала краснокнижная рысь

Животное, вероятно, искало, чем бы поживиться. А может, просто осматривала новые угодья. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кандалакшском природном заповеднике выявили хвостатого нарушителя охраняемых заповедных границ. Им оказалась рысь. Довольно крупный краснокнижный хищник попал в объектив фотоловушки, которую государственные инспекторы Северной инспекции поставили на браконеров. Животное, вероятно, искало, чем бы поживиться. А может, просто осматривало новые угодья.

- По многолетним наблюдениям, эти красивые кошки периодически заглядывают на территорию заповедника, а в некоторые годы и регулярно посещают заповедник, изредка устраивая свои логова и принося потомство. Так, на острове Великом в 1959 году нашли логово с двумя котятами, - отметили сотрудники Кандалакшского заповедника.

На крайнем северном пределе своего ареала рысь появляется крайне редко. С 1982 года добыча рыси запрещена как вида, занесенного в список редких животных Красной книги Мурманской области.

Напомним: в Лапландском заповеднике в фотоловушку попалась краснокнижная росомаха. Хищник что-то кушал в снегу, а затем убежал.

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