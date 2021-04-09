В перинатальном центре Мурманска планируют ввести систему учета беременных и новорожденных

Система позволит оперативно получать информацию о состоянии пациентов и принимать решения врачам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области продолжают внедрять вертикально-интегрированную медицинскую информационную систему.

Как указано на сайте разработчиков, она поддерживает лечебный процесс, упрощает документооборот, обеспечивает прозрачность финансового учета, экономит время врача, чтобы он быстро получал актуальную информацию о состоянии пациента. Передовиками в установке системы в Мурманской области выступили Апатитско-Кировская городская больница, детская городская больница, Мурманская областная клиническая больница.

Сейчас на очереди областной перинатальный центр, который внедряет систему для оценки состояния беременных и новорожденных до месяца. - Она будет создаваться для того, чтобы мы могли оценить состояние беременных и плода, новорожденных до месяца. На данный момент этот вопрос только прорабатывается, но необходимо отметить, что такая информационная система не ноу-хау Мурманской области. Этот процесс идет по всей России, - пояснил редакции "КП" руководитель перинатального центра Александр Залесный.

Система позволит оперативно получать информацию о состоянии пациентов и принимать решения врачам.

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