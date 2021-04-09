В Мурманске ребенок на велосипеде чуть не угодил под машину

Авария обошлась без пострадавших. Фото: скрин

9 апреля в Ленинском округе Мурманска девочка-велосипедистка столкнулась с проезжавшим мимо автомобилем. Инцидент, который, к счастью, не обернулся ничем трагичным, случился на улице Александра Невского. О ДТП рассказала северянка, которая была в этот момент в машине.

- Родители, пожалуйста, напомните своим деткам, чтобы они внимательно ездили на велосипеде на проезжей части и любой местности. Мы очень испугались. Если бы проехали другой на скорости, неизвестно что было бы, - отметила она.

Как заметно на видео, автомобиль двигался медленно, а девочка выехала на двухколесном транспорте из-за угла. Машина тут же затормозила, а ребенок не успел - врезался в угол машины.

- Большая часть родителей не учат детей пересекать проезжую часть пешком, слезая с велосипеда, и сами пересекают не слезая. Очень часто в центре такое вижу: мама, папа и чадо на велосипедах переезжают светофор или зебру, - отметил в комментариях Артем Францкевич.

По правилам с велосипеда нужно слезать, когда нужно перейти на дорогу, да и вообще стоит быть аккуратнее и смотреть по сторонам.

Напомним: в Мурманске сбили велосипедиста. Пострадавший с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

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