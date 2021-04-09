В Мурманске ненавистник таксофонов напал с ножом на двух женщин

В отношении жителя Мурманска возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Заводской в микрорайоне Росляково в Мурманске мужчина напал с ножом на двух женщин. Сообщение об этом поступило в полицию.

- Стражи порядка незамедлительно выехали по указанному адресу и опросили потерпевших. Выяснилось, что агрессивный мужчина пытался сломать таксофон. Происходящее заметила работница организации, расположенной рядом. Женщина сделала ему замечание, а в ответ злоумышленник схватил ее за шею, стал угрожать убийством и размахивать ножом. К ней на помощь пришла коллега, однако северянин накинулся уже на нее. Нападавшего спугнул только проходящий мимо мужчина, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Вскоре сотрудники ППС, узнав мужчину по приметам, задержали его. Он признался в содеянном. В отношении жителя Мурманска возбудили уголовное дело по части 2 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью". Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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