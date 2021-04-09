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Происшествия9 апреля 2021 13:55

Трое жителей Мурманска потеряли на покупке авиабилетов более 200 тысяч рублей

Северяне наткнулись на мошенников
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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По данным фактам сотрудники полиции расследуют уголовные дела.

По данным фактам сотрудники полиции расследуют уголовные дела.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Трое жителей Мурманска остались без денег и без путешествий, купив билеты на самолет через Интернет. Северян атаковали мошенники. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

- В полицию обратилась 47-летняя местная жительница, которая рассказала, что искала в сети авиабилеты по маршруту «Мурманск-Симферополь». На популярном онлайн-сервисе путешествий женщина нашла выгодное предложение. Она заполнила реквизиты своей банковской карты на сайте якобы для оплаты покупки билетов, после чего у нее со счета списали более 146 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Электронные версии билетов на свою почту мурманчанка так и не получила, в списке пассажиров ее тоже не оказалось. Тут то женщина и поняла, что стала жертвой мошенников.

По такой же схеме аферисты поймали на удочку 26-летнего и 56-летнего жителей областного центра. В общей сложности северяне перевели злоумышленникам больше 60 тысяч рублей.

Сейчас по данным фактам сотрудники полиции расследуют уголовные дела. Стражи порядка напоминают, что при заказе товаров и услуг в Интернете нужно быть предельно внимательными и совершать покупки только у проверенного поставщика.

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