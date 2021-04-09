В Кашкаранцах выпало 8 сантиметров снега

Автолюбителям не рекомендуется активно менять резину с зимней на летнюю в начале апреля. Фото: Иван ВИСЛОВ

В ночь с 8 на 9 апреля циклон "подарил" восточной части Мурманской области обильные снегопады. В Кашкаранцах и Краснощелье снежный покров увеличился на 8 сантиметров, хотя осадки выпали в количестве 15 и 11 миллиметров. Причина тому - мокрый снег, который при падении утрамбовался. - Как и говорили, самые обильные осадки были на востоке области, Кашкаранцы получили прямо снегогеддон - 15 миллиметров осадков, Краснощелье - 11 миллиметров, Пялица - 6 миллиметров, - сообщает группа "Погода в Мурманске". Как и прогнозировал Мурманский УГМС, апрель - это месяц, когда идет активное снегонакопление. Мурманск задело снегом по касательной, и утро мурманчане встретили белым снежком. Поэтому всем автолюбителям не рекомендуется активно менять резину с зимней на летнюю в начале апреля.

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