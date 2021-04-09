Кофе в подарок мурманским клиентам Tele2

Чтобы принять участие в акции Tele2 и COFFEE LIKE необходимо открыть мобильное приложение «Мой Tele2». Фото: Пресс-служба Tele2

Tele2 продолжает сотрудничество с сетью кофе-баров Coffee Like в Мурманске. Клиенты Tele2 могут получать кофе в подарок каждую неделю. Предложение действует в рамках программы лояльности «Больше».

Tele2 продолжает работать по другим правилам и дарит своим клиентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни. Участники программы лояльности «Больше» в сети COFFEE LIKE могут каждую неделю получать бесплатно: эспрессо, американо, капучино или латте на выбор.

В популярной сети кофе-баров COFFEE LIKE в Мурманске гостям предлагают к кофе множество сиропов и топингов, а также вкусные десерты. Заведения расположены: в торговом центре «Семеновский» на пр. Героев Североморцев, 15, в ТРК «Мурманск Молл», на пр. Героев Североморцев, 38, в МФК «Северное Нагорное», на парковке ТРК Plazma на ул. Рогозерской, 4, а также на просп. Ленина, 67, ул. Лобова, 40, ул. Капитана Егорова, 17.

Чтобы принять участие в акции Tele2 и COFFEE LIKE необходимо открыть мобильное приложение «Мой Tele2», перейти в раздел программы лояльности «Больше», выбрать предложение «Кофе в подарок» и активировать промокод. После получения SMS с кодом достаточно показать его сотруднику кофе-бара на кассе, и вам предложат кофе на выбор в подарок. При этом один абонент может получить и активировать один промокод в одну календарную неделю. Предложение действует до 31.12.2021. Более подробные условия доступны по ссылке.

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