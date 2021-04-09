Стали известны подробности ДТП со сбитым велосипедистом в Мурманске

По факту аварии проводится проверка. Фото: "ДТП ЧП Мурманск"

Вечером 8 апреля в Мурманске на улице Невского, 98 водитель Volkswagen сбил велосипедиста. Северянина госпитализировали в медучреждение с серьезными травмами. Сейчас стали известны подробности этого ДТП.

- Водитель Volkswagen наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте справа налево по ходу движения автомобиля. Он ехал в одном направлении с машиной - в сторону проспекта Героев-североморцев. Велосипедист двигался с краю проезжей части, а автомобиль - по своей полосе. По неустановленным обстоятельствам, владелец двухколесного транспорта решил резко повернуть налево. Фактически водитель иномарки не успел среагировать, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ГИБДД также уточнили, что велосипедист жив, находится в больнице. Ему 41 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в центре Мурманска: столкнулись два автобуса с пассажирами. На месте происшествия работают экстренные службы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru