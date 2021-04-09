Жительница Кандалакши может получить 12 лет за смертельную аварию

Жительнице Кандалакши грозит 12 лет за ДТП, в котором погиб человек. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жительнице Кандалакши грозит до 12 лет за смертельную аварию. Об этом сообщает прокуратура Мурманской области.

- Обвиняемая двигалась по сухому асфальтированному участку на 1172 километре автодороги Р-21 «Кола» со скоростью более 100 км/ч, допустила столкновение с движущимся впереди автомобилем, в результате чего водитель и пассажир автомобиля получили тяжкие телесные повреждения, от которых последний скончался, - сообщили в надзорном ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Экспертиза доказал, что машина северянки была исправна.

Помимо лишения свободы женщине грозит запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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