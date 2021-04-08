Грабитель из Мурманска в общежитии угрожал убийством женщине

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Мурманске сотрудники областной Росгвардии задержали мужчину, который угрожал убить знакомую, а до этого совершил грабеж. Утром в дежурную часть вневедомственной охраны поступило сообщение о конфликте между мужчиной и женщиной в комнате одного из общежитий города.

- Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии выяснили, что жители поссорились и мужчина тут же начал проявлять агрессию. Он схватил нож и стал угрожать северянке убийством. Женщина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, позвонила в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Стражи порядка задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время проверки документов выяснилось, что этот 41-летний гражданин причастен еще к одному преступлению: ранее он украл мобильный телефон и скрылся.

Сейчас в отношении мужчины сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске наркоман заставил первоклассницу отдать ему мобильный телефон. Ранее судимый молодой человек стал угрожать девочке (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru