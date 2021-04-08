Завершены поиски пропавшего в Кольском районе рыбака

Не дорыбачил, поэтому и не торопился возвращаться. Мужчина жив, здоров и уже вернулся домой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 апреля в Кольском районе Мурманской области искали мужчину, который ушел на рыбалку рядом с Верхнетуломским. Как сообщили в МЧС, вовремя домой он не вернулся, поэтому его родные забили тревогу.

На поиски отправились сотрудники поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра в Мурманске.

- Мужчина обнаружен живой, с ним все хорошо. Он задержался не из-за какой-то проблемы, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Словом, не дорыбачил, поэтому и не торопился возвращаться. Мужчина жив, здоров и уже вернулся домой.

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