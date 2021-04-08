В Мурманске поступила информация о минировании аэропорта и здания областного суда

К счастью, после проверки выяснилось, что ничего взрывоопасного в зданиях нет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

8 марта экстренные службы были стянуты к двум зданиям: аэропорту "Мурманск" и Мурманскому областному суду. Причиной стали сообщения об угрозе взрыва, которые пришли на электронные почты.

К счастью, после проверки выяснилось, что ничего взрывоопасного в зданиях нет.

Напомним: 31 марта в Мурманске тоже была угроза взрыва: к зданиям администрации, судов, налоговой и аэропорта стянуты спецслужбы. Но и тогда оказалось, что это чья-то не смешная выходка. Часто такие "минирования" случаются из-за алкоголя. Но бывают причины и более необычные. Так, 36-летний житель Мурманска сообщил о ложной угрозе взрыва в ТЦ из-за нехватки общения. Мужчину приговорили к ограничению свободы на полтора года.

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