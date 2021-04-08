Рэпер Дава в Мурманской области запустил челлендж "На Севере - ЗОЖ"

Запустить челлендж Дава предложил в популярном у школьников сервисе «Тик-Ток». Скриншот видео

8 апреля в школе №13 в Мурманске состоялся Всероссийский классный час "Будь здоров!", участие в котором принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис. А виртуально к нему присоединился рэпер Дава. Он записал для школьников обращение.

- Ребятки, кажется, только вчера был у вас на Севере, отрывались на Масленице. Видел у вас столько активны[ ребят. Сам занимаюсь танцами всю жизнь, очень крутой вид спорта, энергозатратный, нужно отдавать ему много своего времени, - обратился Дава к юным северянам, а потом к губернатору. - У вас же энергичный регион, может, запустим акцию "На Севере - ЗОЖ!"? Это не только занятия а зале и тренировки. Посмотрим, где ребята креативнее всего, я сам буду внимательно следить.

Запустить челлендж Дава предложил в популярном у школьников сервисе «Тик-Ток».

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