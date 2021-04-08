В Мурманске циклон позволит насладиться солнцем до вечера

Сейчас в Мурманске солнце, но полупрозрачная облачность не дает насладиться им в полной мере. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Циклоническая деятельность на востоке Мурманской области продолжает накапливать снег – обильные снегопады увеличивают снежный покров. На западе же области снег под воздействием солнца начинает таять, по данным гидрометцентра, снегозапасы от максимальных за зиму уменьшились на 5-30%.

- На реках и водоемах Мурманской области сохраняется ледостав, на горных реках - ледостав с промоинами, остаточные забереги. Водность большинства рек Мурманской области составляет 120-150% от нормы, - сообщают в Мурманском УГМС.

Синоптики прогнозируют, что осадки могут накрыть Мурманск лишь поздним вечером и ночью 8 апреля, но они будут незначительными и непродолжительным, если траектория циклона не сместится. В целом по области 8-10 апреля обещают ночью от 0 до -5°, днем от 0 до +5°. Местами ветер, местами снег, местами гололедица.

Сейчас в Мурманске солнце, но полупрозрачная облачность не дает насладиться им в полной мере.

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