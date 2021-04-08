Мурманчане показали растущий спрос на SIM-карты с саморегистрацией

Всего в регионе насчитывается порядка 600 пунктов продаж, реализующих SIM-карты с саморегистрацией. Это почти в пять раз больше, чем в начале года. Фото: Пресс-служба МегаФон

В Мурманской области абоненты МегаФона в полтора раза увеличили количество самостоятельных активаций SIM-карт через мобильное приложение оператора и сервис Госуслуг. Такой способ подключения к мобильной связи клиенты выбирают, приобретая SIM-карты через несетевую розницу компании.

SIM-карты МегаФона с саморегистрацией жители Мурманской области могут приобрести в магазинах «у дома», у крупных ритейлеров «Детский Мир», «М.Видео», DNS, «Эльдорадо», в собственном интернет-магазине МегаФона, на AliExpress Россия, Ozon и Wildberries. Всего в регионе насчитывается порядка 600 пунктов продаж, реализующих SIM-карты с саморегистрацией. Это почти в пять раз больше, чем в начале года.

«МегаФон предложил мурманчанам безопасный и легкий способ получить доступ к мобильным услугам и сервисам компании. Для этого даже не обязательно приходить в специализированный салон связи, заполнять договор или выбирать тариф. Купить SIM-карту и зарегистрировать ее можно самостоятельно в удобном для абонента месте и в удобное время. Данный способ подключения ожидаемо стал популярным у клиентов, поэтому мы продолжаем развивать все возможные офлайн- и онлайн-каналы продаж SIM-карт с саморегистрацией от крупных ритейлеров до небольших магазинчиков в шаговой доступности», – отмечает Наталья Паничева, руководитель по продажам на массовом рынке отделения МегаФона в Мурманске.

Активировать SIM-карту абонент может самостоятельно в течение нескольких минут в мобильном приложении МегаФона, там же выбрать подходящий тариф, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с возможностью сохранения неизрасходованных гигабайтов и минут. Для того, чтобы начать пользоваться услугами достаточно сфотографировать паспорт или авторизоваться на портале Госуслуг. Активация займет не более 10 минут.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании пользуются 70,4 млн клиентов по всей стране.

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