В Мурманской области пройдет космический диктант

Диктант можно будет написать как онлайн, так и офлайн.

Жителей Мурманской области приглашают написать Всероссийский космический диктант, который пройдет 11 апреля - в канун 60-летия первого в мире полета человека в космос. Об этом сообщили в минобразовании Мурманской области.

Мероприятие проведут как на офлайн-площадках, так и в режиме онлайн. В нашем регионе к диктанту присоединятся школы большинства муниципалитетов, Североморский кадетский корпус, Информационно-методический центр Североморска.

- Написать диктант не выходя из дома можно будет на сайте космос.вднх.ру (доступна инструкция по участию) и в группе «ВКонтакте». Акция стартует в 10.00 по московскому времени. Перечень офлайн-площадок диктанта обновляется, актуальные данные публикуют на сайте акции. - Участникам предстоит ответить на 30 вопросов об освоении космоса: выдающихся людях, значимых событиях и фактах, истории космонавтики. Оригинальные вопросы зачитают космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос, руководители госкорпорации «Роскосмос», известные деятели космической отрасли, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

По итогам диктанта выберут 100 победителей, которые получат ценные призы от Роскосмоса.

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