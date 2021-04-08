В Мурманске водители маршруток устроили гонки

По факту публикации видео в СМИ полиция уже начала проверку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Мурманска пожаловались, что два водителя маршруток устроили гонки. При этом мужчин не смутило, что в салоне находятся пассажиры.

- Еду на маршрутке №51. Водитель наперегонки с другим играет. Народ возмущается. Такое чувство, что мы сели, чтобы нас прокатили, - написал в группе "Регион 51" один из невольных участников гонки.

По факту публикации видео в СМИ полиция уже начала проверку.

- Просим очевидцев случившегося обратиться в полицию по телефону (8152) 40-63-22, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Жалобы на водителей маршруток от северян поступают не так редко. Недавно один из водителей получил срок за то, что сбил пятилетнего мальчика. А другой его коллега возил пассажиров без прав.

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