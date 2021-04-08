Пробка собралась внушительная. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 8 апреля в Ленинском округе Мурманска собралась двухкилометровая пробка. Она растянулась по всему проспекту Героев-североморцев. Как сообщают очевидцы в соцсетях, причиной затора стала авария, причем не одна.

- Массовая поломка - на улице Гагарина сломались "УАЗ Патриот" и Lada, в районе Семеновского озера - автобус, чуть ниже - троллейбус, - отметил местный житель Алексей Савастьянов в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Как уточнила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, произошло столкновение троллейбуса и Mitsubishi, и тут же на Гагарина сломался автобус №105. Поэтому возникла пробка. К счастью, никто в авариях не пострадал.

Теперь остается только ждать, пока движение восстановится.

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