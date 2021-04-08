Победившего в "Что? Где? Когда?" знатока из Мурманска поздравили в администрации города

Алексея Бакуменко чествовали в администрации Мурманска. Фото: администрация Мурманска

4 апреля в прямом эфире Первого канала состоялась третья игра весенней сессии игр "Что? Где? Когда?". В команде Андрея Козлова сыграл мурманчанин Алексей Бакуменко. После его возвращения домой знатока пригласили в администрацию Мурманска, чтобы отметить его успехи. Глава администрации города Андрей Сысоев отметил, что появление Алексея Александровича в элитарном клубе - закономерный итог.

- Последние недели я с удовольствием наблюдаю за мурманчанами на Первом канале. Ведущий игры Борис Крюк называет их "десантом из Мурманска". Алексей, как и Михаил Савченко, игрок нашей самой титулованной команды "Норманны", - сообщил на встрече Андрей Сысоев.

Алексей Бакуменко правильно ответил на игре на два вопроса, а также несколько раз предлагал верные ответы, но они, увы, не были отмечены.

- Мне всегда интересны впечатления непосредственно самих участников событий. Мне показался сложным вопрос про Корнея Чуковского, а самому Алексею нелегко пришлось с вопросом о созвездиях: в тексте вопроса не было никакой зацепки и ответ надо было просто знать, иначе не догадаться - добавил глава администрации.

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