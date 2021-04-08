Мужа Светланы Скачинской из Апатитов на год лишили прав за оставление места ДТП

Алексея Скачинского на год лишили прав. Фото: Олег ЗОЛОТО

7 апреля Апатитский городской суд рассмотрел жалобу на постановление по делам об административных правонарушениях, которую подал Алексей Скачинский - муж Светланы Скачинской, устроившей смертельную аварию в мае 2020 года.

Напомним: мужчина попал в аварию за 4 часа до Нового года - 31 декабря. Но уехал с места ДТП, как он пытался объяснить позже - не почувствовал удара. Но мировой суд признал его виновным. С таким решением Сергей Скачинский не согласился и попытался оспорить его в Апатитском суде. Однако и там не оправдали мужчину.

- Решение предыдущей инстанции оставлено без изменений, - сообщили в Апатитском городском суде.

Таким образом Алексей Скачинский на год лишился права управлять машиной. Напомним: его жену приговорили к семи годам исправительной колонии строгого режима.

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