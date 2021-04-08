"Приставил нож к горлу": в Мурманске мужчина напал на подростка у дверей его квартиры

Мужчина сначала потребовал у подростка сигареты, а когда их не оказалось - деньги. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске будут судить 50-летнего мужчину, которого обвиняют по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Северянин 9 января этого года с ножом напал на подростка.

Новогодние праздники проходили у мужчины очень бурно. Отмечая их окончание, он выпивал с другом, а потом пошел домой. Только пришел по чужому адресу, а потом понял, что не только перепутал дома, но еще и потерял ключи. Видимо, решив успокоить нервы, обвиняемый решил покурить, но и сигарет у него не нашлось. Свою злость мужчина выместил на первом попавшемся.

- В это время к одной из квартир подошел подросток 2006 года рождения. Обвиняемый попросил у него сигарет, однако у последнего их не оказалось. Мужчина достал из своего кармана складной нож, приставил его лезвие вплотную к шее, а после к животу потерпевшего и потребовал отдать ему деньги, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Юноша не на штуку испугался и отдал мужчине все, что у него было - 55 рублей. Пока напавший отвлекся на деньги, парень выбежал из подъезда и сразу вызвал полицию. Стражи порядка задержали мужчину уже через 15 минут.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

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