Бассейн в Коле подключили к системе отопления

Открытие запланировано на конец апреля, первое время спорткомплекс будет функционировать в тестовом режиме, посещение бассейна будет бесплатным, в последствие такую льготу сохранят для школьников. Фото: kolasport.ru

Бассейн в Коле, которому присвоили гордое имя «Гольфстрим», подключили к системе отопления по постоянной схеме. Для этого менее чем на сутки отключили отопление в районе.

- Отопление в бассейн еще не подавали. Сейчас произошла только врезка сети спорткомплекса в центральные сети «Мурманэнергосбыт», для этого отключали часть домов на период чуть меньше одного дня. Сначала Ростехнадзору сдается вся система отопления. И только потом дается разрешение на ввод, - пояснил редакции «КП» исполняющий обязанности главы администрации Кольского района Игорь Богданов.

Открытие запланировано на конец апреля, первое время спорткомплекс будет функционировать в тестовом режиме, посещение бассейна будет бесплатным, в последствие такую льготу сохранят для школьников.

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