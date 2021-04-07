В Мурманске почтили память погибших подводников

Для многих жителей Мурманской области трагедии в море - личная боль. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сегодня в России отмечается День памяти погибших подводников. Его появление связано с трагическими событиями: 7 апреля 1989 года на борту атомной подлодки К-278 "Комсомолец" произошел пожар, погибли 42 человека.

В Мурманске в годовщину событий в Норвежском море почтили память всех подводников, для которых море стало могилой. Это и экипаж "Курска", и АС-31. Акция памяти состоялась у мемориала морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Участие в ней приняли губернатор Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и командующий Северным флотом Александр Моисеев.

- Те, кого мы сегодня вспоминаем, выбрали очень рискованную профессию – Родину защищать. Их не дождались мамы, дети, жены. В этот день хочется лишь одного – чтобы такие трагедии в нашей стране никогда больше не повторялись, – подчеркнул Андрей Чибис.

Для многих жителей Мурманской области трагедии в море - личная боль.

- Есть профессии, в том числе, несомненно, профессия моряка-подводника, которые даже в наше время связаны с риском. Мы вспоминаем наших товарищей, наших одноклассников – это относится и ко мне лично. Надо помнить и говорить об этих трагедиях, чтобы больше этого ни в коем случае не произошло в истории нашего государства и Военно-Морского Флота», – сказал адмирал Моисеев.

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