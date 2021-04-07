"Дедушка заплакал и стал благодарить": в Мурманске мужчина оплатил продукты пожилому человеку

У пенсионера было совсем мало продуктов, а мурманчанин ему помог. Фото: Андрей АБРАМОВ

Очень добрая история произошла вечером 6 апреля в одном из гипермаркетов Мурманска. Она наглядно показывает, что на Севере живут люди с горячим сердцем, которые всегда готовы прийти на помощь. О щедром деле одного из покупателей рассказали очевидцы.

- Мы с молодым человеком стояли на кассе в магазине на улице Рогозерской. Было много покупок, выкладывали их на ленту. Перед нами стоял мужчина, а за ним дедушка, на вид лет 70, оплачивал свои покупки. У пенсионера было совсем мало продуктов: греча, колбаска какая-то самая дешевая, хлеб и что-то еще. Мужчина, который был перед нами, видя эту грустную картину, выложил все свои продукты на ленту и подвинул их к продуктам дедушки, и сказал «Я все это сам оплачу и подарю вам!», - поделились северяне в паблике "Мурманск".

Дедушка сначала не понял, что произошло, а потом заплакал и начал благодарить мужчину. Ушел домой он с полными пакетами еды.

Что тут сказать? Здорово, когда люди совершают такие человеческие поступки. И чем их больше, тем лучше!

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