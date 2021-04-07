Всего за год пандемии в Мурманской области коронавирусом заболели 49 526 человек, 60 из них узнали о положительном результате теста за последние 24 часа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 апреля 2021 года составило 1102 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от COVID-19 умерли еще три человека.

Всего за год пандемии в Мурманской области коронавирусом заболели 49 526 человек, 60 из них узнали о положительном результате теста за последние 24 часа. Такой результат схож с показателями прошлого лета.

Напомним: Мурманская область оказалась в числе регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом. Наши показатели превышают среднероссийские. Но, несмотря на это, в регионе улучшается ситуация, поэтому есть ряд послаблений с ограничениями, например, возобновляет работу ярмарка "Наша рыба".

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