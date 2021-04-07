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Общество7 апреля 2021 12:46

Адвокат руководителя попавшей под лавину детской группы: "Пока идет следствие, он может работать, в том числе и с детьми"

Сергею Смирнову избрали новую меру пресечения
Вера СЛОНСКАЯ
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Возможно, квалификация преступления изменится, например на причинение смерти по неосторожности.

Возможно, квалификация преступления изменится, например на причинение смерти по неосторожности.

Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Адвокат Сергея Смирнова, руководителя группы детей, попавшей под сход снега в Хибинах 22 марта 2021 года, прокомментировал изменение меры пресечения. Напомним: обвиняемого заключили под стражу на месяц, его обвиняют в некачественном оказании услуг, повлекшем гибель ребенка, но 7 апреля ему разрешили месяц и 15 суток жить на съемной квартире, соблюдая ряд ограничений.

- Технически изменение меры пресечения произойдет следующим образом, - рассказал редакции "КП" Павел Миронов, - сначала решение суда поступит в СИЗО. Это произойдет сегодня-завтра. Поскольку у моего подопечного нет обязанности круглосуточно находится в помещении, то до квартиры он, возможно, доберется сам. Дальше он должен соблюдать режим и находиться дома с 21.00 до 7.00. Остальное время он свободен в своих перемещениях и даже в работе. Я не знаю, планирует ли он искать работу в Мурманске или работать по основному месту работы, но возможности у него такие есть. Он может продолжать работать и педагогом дополнительного образования. Этого запрета на него не наложили.

Адвокат пояснил, что есть большая разница между ощущением своей вины за гибель ребенка, совестью и согласием или несогласием с предъявленным обвинением. Обвинение на данный момент очень общее, без конкретики. Должны пройти экспертизы, следствию необходимо собрать большой материал.

Возможно, квалификация преступления изменится, например на причинение смерти по неосторожности, и это более мягкая статья, чем та, которую инкриминируют Сергею Смирнову сейчас. И если Сергей испытывает вину за смерть ребенка, с фактами обвинения необходимо разбираться конкретно - какие требования нарушены, какой порядок и т.д. И с чем-то в обвинении он может быть не согласен.

- Я думаю, что вы со мной согласитесь, что в настоящее время избранная мера пресечения в отношении именно Смирнова Сергея адекватна. Она позволит решить все задачи следствия и судопроизводства. Столько людей в краткий срок поручились за его добропорядочность, - добавил Павел Миронов.

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Лавина в Хибинах 22 марта 2021 года