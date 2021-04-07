Студенты-медики в Мурманской области получат социальную выплату по 7 тысяч рублей

Чтобы осуществить выплаты, из регионального бюджета выделили 6 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда в Мурманскую область пришел коронавирус, на борьбу с ним были брошены все силы. В том числе и студенты, которые работали в медицинских учреждениях, помогая врача и заодно проходя практику.

Таких молодых людей поддержат рублем. Студенты Мурманского и Кольского медицинских колледжей, которые в ноябре и декабре 2020 года проходили производственную "ковидную" практику, получат социальные выплаты - по семь тысяч рублей на человека. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Андрей Чибис.

- Выплаты будут производиться пропорционально отработанному в ходе производственной практики времени в беззаявительном порядке путем перечисления каждому обучающемуся на его счет в банке или через кассу своего колледжа. Районный коэффициент и процентные надбавки за работу в условиях Крайнего Севера на эту социальную выплату не начисляются, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Чтобы осуществить выплаты, из регионального бюджета выделили 6 миллионов рублей.

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