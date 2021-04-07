Ярмарка "Наша рыба" откроется в Мурманске 24 апреля. Фото: Мария ЛЕНЦ

Проект Мурманской области "Наша рыба" стал лучшей региональной практикой. Напомним: работать он начал летом 2019 года. В торгово-развлекательном центре "Форум" раз в неделю проходила ярмарка, на которой дары моря можно было купить по доступным ценам, также треска, пикша, креветки и другие морепродукты стали продаваться по сниженной цене в торговой сети "Евророс".

Однако потом наступила пандемия коронавируса, из-за которой проводить ярмарку стало не безопасно, а также с рынка ушла империя "Евророс". Выход был - доставлять товар на дом, но все-таки проекта в привычном его виде северянам не хватало.

В конце 2020 года вице-губернатор Дмитрий Филиппов заверил, что "Наша рыба" будет работать. А в апреле губернатор Андрей Чибис сообщил, что ярмарка вернется уже в апреле. И это уже не за горами.

- Во время пандемии ярмарка не переставала работать - курьеры доставляли охлажденную и замороженную рыбу, а также морепродукты на дом. Но ничто не заменит возможности самому выбрать то, что нужно. Особенно это важно для старшего поколения. Первую ярмарку проведем в Мурманске 24 апреля в ТРЦ “Форум", - сообщил Андрей Чибис.

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