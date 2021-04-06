В Мурманской области дополнительно отремонтируют 18 домов в рамках программы капремонта

Еще 19 домов в Мурманской области попали в программу капитального ремонта на ближайшие годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кому из северян везет - их дома отремонтируют уже в ближайшие год-два, а вот кому-то надо подождать. Впрочем, программа капитального ремонта - организм живой. Если состояние дома становится все хуже, его могут отремонтировать раньше, чем запланировано. Решает такие вопросы комиссия министерства строительства Мурманской области.

Так, в план на 2021-2023 годы будут включены еще 18 многоквартирных домов.

-С 2020 года в комиссию было подано 47 заявок. Планируется привести в порядок в 2021 – 2022 годах 10 крыш и одну внутридомовую систему газоснабжения, в 2022-2023 годах – 2 фасада и 1 крышу. Кроме того, в 2021 – 2022 годах будут отремонтированы 2 крыши в Апатитах и еще по одной Кировске, Коле и Мурмашах, – сообщил Алексей Грачиков, и.о. первого заместителя министра строительства Мурманской области и председатель комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Еще пять домой тоже могут попасть в программу, но когда заявитель представят полный комплект документов.

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