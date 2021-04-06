В Мурманске уничтожили 30 упаковок санкционного сыра и 34 килограмма масла из Скандинавии

Возбуждены дела об административных правонарушениях. Фото: Мурманская таможня

С проверкой в продуктовые магазины областного центра наведались представители мурманской таможни, регионального россельхознадзора и транспортной прокуратуры. В двух торговых точках Мурманска они обнаружили запрещенные товары из скандинавских стран.

- Там незаконно хранили и продавали сыр и сливочное масло производства согласно маркировке Финляндии, Дании, Норвегии. 30 упаковок сыра и 14 упаковок сливочного масла общим весом 34,4 килограмма были изъяты из торгового оборота, - сообщили в пресс-службе мурманской таможни.

Данные продукты относятся к санкционным. Действует запрет на их ввоз, хранение и продажу на территории России. А ведь можно было бы столько вкусных блюд приготовить...

По выявленным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. А изъятую продукцию уничтожило Управление Россельхознадзора по Мурманской области.

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