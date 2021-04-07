День Победы в Мурманске пройдет под марш нахимовских барабанщиков

День Победы в Мурманской области пройдет под барабанный бой. Фото: Северный флот

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, Североморского морского кадетского корпуса и участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» примут участие в майских военных парадах. По плану военные парады в честь Дня Победы пройдут в Мурманске и Североморске.

В прошлом году пандемия привнесла свои коррективы, и ребята не смогли принять участие в праздничных мероприятиях. Сейчас же после уроков они старательно репетируют строевые приемы. Возглавит выход юных военных рота нахимовских барабанщиков. В Североморске барабанный бой исполнят кадеты.

Напомним: праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в Мурманске в этом году как и полагается, 9 мая. Запланировано возложение корзин с цветами к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову, праздничное шествие мурманчан и гостей города к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945г., торжественный митинг.

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