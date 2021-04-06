Жители Мурманска могут выбрать места для новых детских и спортивных площадок

Уже в 2022 году современные игровые зоны появятся по пяти адресам в Мурманске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области начинается пора работ по благоустройству. Подрядчики готовятся к закупкам, ответственные органы к контролю за ними. А к чему готовиться северянам? К выбору мест!

С 26 апреля по 30 мая на специальной платформе пройдет голосование за места для новых спортивных и детских площадок.

- Уже в 2022 году современные игровые зоны появятся по пяти адресам, которые наберут набольшее количество голосов, - пояснили в администрации Мурманска.

Места, за которые могут голосовать северяне, расположены во всех округах Мурманска:

- между улицами Садовая и Маяковского

- ул. Сафонова, 28, 30

- ул. Скальная, 25, 27, 29

- ул. Бочкова, 3, 5, 13

- ул. Академика Книповича, 43, 45, 47, 53, 65

- ул. Генерала Щербакова, 18, 20

- пр. Ледокольный, 15, 17 – ул. Беринга, 13, 15, 17

- ул. Нахимова, 10/1

- ул. Полины Осипенко, 8, 10

- пр. Кольский, 173

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