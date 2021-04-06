Жителей Мурманска обманули на 57 тысяч рублей при покупке породистых щенков

Банковские карты северян в один миг опустели. Фото: Иван ВИСЛОВ

Два жителя областного центра остались без денег и без породистых питомцев, которых собирались купить через Интернет. В сети северян поджидали мошенники.

Так, в полицию Мурманска обратился 35-летний местный житель. Он рассказал, что на сайте частных бесплатных объявлений нашел информацию о продаже щенков йокширского терьера. Позвонив продавцу, мужчине сказали, что для покупки собаки нужно внести предоплату в полном объеме. Тут бы стоило задуматься, однако северянин решил рискнуть. И прогадал.

- Для якобы безопасной сделки мужчине предложили пройти по указанной ссылке, после чего он ввел реквизиты своей банковской карты. С его счета было списано больше 36 тысяч рублей. Некоторое время он ждал, что «продавец» с ним свяжется. Попробовал выяснить ситуацию сам, но абонент уже оказался не доступен, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Таким же способом лишился сбережений другой мурманчанин. 34-летний мужчина с помощью объявления пытался купить щенка породы бигль. Он перешел по ссылке, указанной продавцом, и ввел данные банковской карты. С его счета исчезла 21 тысяча рублей.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефонные мошенники обманули жителей Апатитов почти на полмиллиона рублей. Все они представлялись сотрудниками банков (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru