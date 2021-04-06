В Мурманске хозяйничает антициклон

В Мурманскую область весна пришла осторожно. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Погоду на 6 и 7 апреля в Мурманске определяет антициклон. 6 апреля, по данным синоптиков, нас ожидает облачная погода, местами мокрый снег. Ветер южный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днем от 0 до +5°. Местами гололедица.

- 6 апреля 2021 года в период 05-09 часов на западе Баренцева моря и севере побережья Норвегии ожидается северо-восточный ветер 30-32 м/с, высота волны 8-9 метров. Сохранится до 00-03 часов 7 апреля, - сообщили в Мурманском УГМС.

8 апреля циклон постепенно заполнится, ветер ослабеет, температура воздуха в ночные часы будет понижаться до -1-6°, днем воздух прогреется до +1+6°. На реках и водоемах Мурманской области сохраняется ледостав, на горных реках - ледостав с промоинами, остаточные забереги.

По данным измерений гидрологов, 31 марта толщина льда на реках и водоемах составляет 40-85 сантиметров, на водохранилищах юго-запада области (Иовское, Княжегубское) - 25-40 сантиметров, что, в основном, на 1-20 сантиметра меньше нормы для данного периода и на 5-30 сантиметра меньше прошлогодней (на водных объектах северо-востока области - реки Туманная, озеро Ловозеро, водохранилище Серебрянское толщина льда на 10-20 сантиметра больше прошлогодней).

Водность рек в конце марта составляет 110-140% нормы. Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимней межени на 10-40 сантиметра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области объявили штормовое предупреждение. В Заполярье усилится ветер (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru