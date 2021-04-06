На день рождения Xiaomi мурманские клиенты Tele2 получают подарки

В 2021 году доля гаджетов вендора Xiaomi, зарегистрированных в мурманской сети Tele2, составила 10%. Фото: Пресс-служба Tele2

Tele2 объявляет акцию к дню рождения компании Xiaomi – одного из ключевых брендов потребительских предпочтений клиентов оператора. Посетители флагманского салонов Tele2 в Мурманске смогут купить смартфон Xiaomi со скидкой 30%, комплексно защитить телефон, подключить подходящий тариф, а также получить фирменные футболки или сумки от китайского партнера.

В 2021 году доля гаджетов вендора Xiaomi, зарегистрированных в мурманской сети Tele2, составила 10%. Модели смартфонов китайской компании регулярно входят в число самых востребованных устройств среди абонентов. В рамках партнерства с Xiaomi Tele2 предлагает своим клиентам приобрести устройства и дополнительные услуги по выгодной цене.

Фото: Пресс-служба Tele2

С 6 по 30 апреля 2021 года во флагманском салоне Tele2 в Мурманске на Ленина, 32 пройдут дни Xiaomi. За покупку смартфонов Xiaomi Note 9, Note9 Pro, Note 10 или Note10 Pro по акции «Комбо» клиент получит в подарок фирменную футболку или сумку от Xiaomi, а также дополнительные аксессуары. На смартфон Xiaomi дадут скидку 30% от розничной цены при подключении тарифа «Мой онлайн +» с предоплатой на 3 месяца, а также при оформлении страховки для смартфона, которая включает защиту устройства на год от любых страховых рисков (поломки, залива жидкостью, кражи, пожара и даже списания средств в результате кражи). Для акции действует покупка в кредит или рассрочку.

Подробная информация об условиях акции доступна у продавцов-консультантов в салонах связи Tele2.

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