"Нас постепенно выживают": приют для собак в Апатитах атакуют вандалы

Полиция не возбуждает уголовное дело, считая, что ущерба не было.

Апатитский мини-приют для собак "Птичка" не дает покоя вандалам. По ночам неизвестные воруют ограждение, постепенно оголяя территорию. Так, 2 апреля они сняли шесть пролетов забора.

- Скоро у нашего приюта будет прогулочная зона, будут гулять все, кому не лень. Станет невозможно выпустить собак, будут ходить дачники и рядом дорога, - грустно рассказывают волонтеры в группе приюта в соцсетях. - Опять полиция приехала, описала и уехала, а завтра мы вновь не досчитаемся забора. Прямо у входа уже откусили сетку, осталось срезать уголки. Нас постепенно выживают, и что будет с собаками мы уже не знаем.

Как уточнила "КП" организатор приюта "Птичка" Людмила Филиппова, срезать забор начали недавно, но уже наворовали частей от него прилично. При этом хозяин, у которого арендуется помещение под приют, никаких мер не принимает - ему все равно.

- Мы пишем в полицию и получаем отказы в возбуждении дела. Говорят, что забор старый и ничего не стоит, значит ущерба не нанесли нам. А то, что нам стоит очень дорого ограждать территорию заново, никого не волнует. Без ограждения нам нельзя, рядом проезжая часть и это опасно. Но даже если устанавливать новый забор, то нет гарантии, что его не срежут. А сторожа не найти - нет света. Тупик, - объяснила Людмила.

Если так продолжится, 60 собак могут просто оказаться на улице...

Напомним: в феврале этот приют уже страдал от действий вандалов. Тогда неизвестные сняли трубы с печек, оставив собак без отопления.

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