Двоих молодых людей из Мурманска будут судить за уклонение от военной службы

В отношении мурманчан были возбуждены уголовные дела. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

20-летний и 22-летний мурманчане очень не хотели идти в армию и всячески избегали военкомата. Тем не менее, по закону они подлежали призыву на военную службу. Скрыться от правоохранителей им в итоге не удалось.

- По данным следствия, призывники состояли на учете в отделе военного комиссариата Мурманской области. Во время призывной компании осенью-зимой 2020 года молодые люди получали повестки - им нужно было прийти в военком для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Однако в назначенные дни северяне не являлись, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

При этом каких-либо законных оснований для освобождения или предоставления отсрочки у молодых людей не было, так же, как и уважительных причин неявки в военкомат.

В отношении мурманчан были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 328 УК РФ "Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы". Оба признали свою вину.

Сейчас головное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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