Летом-2021 дети из Мурманской области отдохнут в Краснодарском крае и Крыму

При этом противоковидные меры безопасности будут соблюдаться. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В прошлом году коронавирус спутал все планы, в том числе и по летней оздоровительной кампании: она началась позже, чем планировалось, - не с мая, а с 15 июня, а выезд за пределы региона был ограничен. Но в этом году пандемия сбавляет обороты, поэтому все пройдет иначе.

Так, юные северяне смогут отдохнуть в Краснодарском крае (оздоровительный лагерь "Медвежонок", оздоровительный лагерь "Зори Анапы", пансионат "Юбилейный"), а также в Крыму (санаторий "Чайка"). - В 2021 году на летнюю оздоровительную кампанию для обучающихся Мурманской области в региональном бюджете заложено более 244, 6 миллиона рублей. Этих средств хватит на оздоровление 4750 обучающихся, в том числе детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Также летний отдых будет проходить и в Мурманской области с 25 мая по 7 июня. Для него организуют 72 муниципальных лагеря с дневным пребыванием и один на Зеленоборской санаторной школы-интерната. Смогут отдохнуть 6743 и 180 детей соответственно.

При этом противоковидные меры безопасности будут соблюдаться.

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