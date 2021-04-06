В Хибинах установили четвертую степень лавинной опасности

На момент трагедии у горы Маннепахк, когда погибла 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, в Хибинах была третья степень лавинной опасности. Сейчас ее подняли до четвертой.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Весна приносит не только радость, но и угрозу. В Хибинах снег тает не так быстро, как в городах, поэтому все, что накопилось за зиму, тяжелой массой сползает со склонов. Лавина может сойти при любой нагрузке не нее. Поэтому степень лавинной опасности постепенно повышается.
На момент трагедии у горы Маннепахк, когда погибла 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, в Хибинах была третья степень лавинной опасности. Сейчас ее подняли до четвертой.
- Обрушение лавин возможно при незначительной нагрузке. Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует при посещении горнолыжных трасс, уточнить информацию о безопасности нахождения на оборудованных склонах, не посещать необорудованные склоны и предостеречь от этого других, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Полезные телефоны: 8 (815-31) 5-57-89 - Единая дежурно-диспетчерская служба Кировска и 8 (815-31) 5-88-95 - поисково-спасательное подразделение в Кировске Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России по телефону.
Напомним: сегодня в Кировске принудительно спустят лавины.
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