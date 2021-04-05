Число умерших от коронавируса в Мурманске на 5 апреля 2021 года составило 1096 человек

В Мурманской области коронавирус унес еще две жизни за последние сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 5 апреля 2021 года составило 1096 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от COVID-19 умерли еще два человека.

При этом в министерстве здравоохранения региона отмечают, что ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается стабильной. Свернуто уже более половины ковидных коек, что позволяет заполярным медицинским учреждениям возвращаться к привычному ритму работы. Из оставшихся ковидных коек почти 30% свободны.

- Сегодня в регионе для лечения пациентов с коронавирусом оборудовано 701 место в стационаре, из них 541 койка с кислородом, в том числе 103 оснащены аппаратами ИВЛ. На данный момент этого достаточно для оказания помощи населению. В Мурманской области поддерживается неснижаемый запас лекарств. Для стационарных пациентов на утро 5 апреля он составляет более чем 10-кратный запас в пересчете на курсовые дозы, - сообщили в оперативном штабе.

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