Житель Мурманска приехал в гости к карельскому другу и остался без Nissan

Угонщиков поймали полицейские. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неудачная поездка в Карелию выдалась на прошлой неделе у жителя Мурманска. Вместо того, чтобы отдыхать, 49-летнему северянину пришлось идти в полицию и заявлять об угоне его "ласточки".

Известно, что мужчина приехал в карельский поселок в Олонецком районе к другу. Тот устроил застолье, пригласив приятелей. Мурманчанин слишком много принял на грудь и заснул, а когда проснулся, обнаружил, что его автомобиль Nissan пропал. На месте не оказалось и ключей.

- Информацию передали всем дежурным нарядам. Иномарку со следами повреждений обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы в Петрозаводске. Подозреваемый, 33-летний гражданин, был задержан с поличным и дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Карелия.

Угонщик рассказал, что друг из Мурманска выронил ключи от машины, а он решил воспользоваться случаем и покататься. С собой мужчина прихватил трезвого приятеля, который сел за руль. При этом уверил его, что получил согласие от хозяина авто. При въезде в город водитель не справился с управлением - автомобиль съехал в кювет. Мужчины пытались вытащить кроссовер своими силами, но в это время их заметили полицейские.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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