В Кандалакше подростки прыгают по льдинам в заливе

Сочетание красоты и опасности - убойный коктейль. Он как магнитом тянет детей рисковать своими жизнями. Фото: МЧС России по Мурманской области

В соцсетях на минувших выходных появилось видео, на котором запечатлен момент, как дети прыгают по льдинам, что дрейфуют в Кандалакшском заливе. МЧС прокомментировало редакции "КП" ситуацию.

- Весна в этом году ранняя, льдины прибило к берегу ветром на выходных, - поясняет нам Иван Навагин, старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель инспекторского участка города Кандалакши. - Сегодня льдин уже нет, из ветром отнесло, но это не значит, что опасность миновала. Ветер изменится, их снова прибьет к берегу.

Сотрудники МЧС постоянно проводят патрулирование мест, где у подростков есть доступ к воде, стараются пресечь эти игры еще на берегу, до того, как ребята прыгнут на лед, ведут разъяснительную работу в школах, в классах, где по возрасту есть наибольшая склонность к риску и бравированию перед ровесниками. Правда, как оказалось, рисковать собой любят не только мальчики, но и девочки.

- У нас очень сознательные граждане в городе. Рядом с этими местами есть жилые дома, и если люди видят, что ребята выходят на лед, сразу нам сообщают, - рассказывает Иван Навагин.

Опасения спасателей не разделяют комментаторы в соцсетях. "Я все детство так прыгал", "Когда, если не сейчас":

- Это старая игра в пятнышки, сам всю молодость провел на заливе, и падали в воду, и льдины переворачили. Было весело и все живые, - пишет Сергей Кот.

Но спасатели в этой ситуации категоричны. Падение в холодную воду для ребенка может обернуться резким холодовым шоком, и как следствие, смертью. Не всегда можно выбраться на лед обратно - она скользкая и постоянно переворачивается. Но самое опасное - ее может отнести от берега. Двух метров достаточно для того, чтобы оказаться отрезанным от суши. А навигация в это время еще не открыта, суда спасения не готовы к экстренной мобилизации, поэтому сроки спасательной операции будут длиннее. А это время и жизни людей.

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