Жительница Мурманска рассказала о странной смерти мамы в областной больнице

В министерстве здравоохранения региона комментарии по случившемуся не дают из-за работы следователей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Мурманска Маргарита Тихомирова пытается найти правду о смерти своей матери.

Женщина поступила в реанимацию Мурманской областной больницы, а 25 марта ей поставили кардиостимулятор. Врач сообщил родным, что операция была успешной, и скоро пациенту выпишут. Правда, с мамой все это время Маргарита связаться не могла, как и дозвониться до отделения реанимации.

- С вечера 27 марта (день гибели) нас скидывали и просили перезвонить позднее. В тот вечер дозвониться так и не получилось. С раннего утра 28 марта мы стали звонить, - рассказывает Маргарита Тихомирова в группе "Мурманск".

Дозвониться удалось, но то, что услышала женщина, повергло ее в шок: ей сообщили, что ее мама упала с высоты третьей этажа, и это была не случайность, а ее выбор.

- Когда мы получили заключение судмедэксперта, то и вовсе потеряли дар речи. Если говорить по-простому, судя по этому заключению, ее переехал поезд. Многочисленные переломы всего тела, позвоночник, грудная клетка, повреждения всех внутренних органов, - продолжает свой рассказ северянка.

Со слов Маргариты, ее мама была счастливым человеком и не решилась бы свести счет с жизнью. Также у женщины вопросы к работника больницы. Например, где они были, когда с пациенткой случилась беда.

- По данном факту проводится процессуальная проверка, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В министерстве здравоохранения региона комментарии по случившемуся не дают из-за работы следователей.

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