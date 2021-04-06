Хоккеист Северного флота стал одним из лучших снайперов НХЛ

Максим Пужанский достиг впечатляющего результата. Фото: пресс-служба СФ

Хоккеист Северной военной хоккейной лиги Максим Пужанский, который играет за команду армии ВВС и ПВО Северного флота «Гроза», стал одним из лучших снайперов Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Это российская любительская спортивная организация. Легко перепутать с Национальной хоккейной лигой.

- За время участия в отборочных играх НХЛ Максим Пужанский достиг впечатляющего даже по меркам профессионального хоккея результата: он забросил более 150 шайб в ворота соперников, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Наша флотская команда лидирует в региональном чемпионате и регулярно занимает первые и призовые места на соревнованиях различного уровня. Так, в мартовском турнире ВМФ, посвященном Дню моряка-подводника, хоккеисты Северного флота заняли второе место, уступив только команде Главного командования ВМФ.

С осени по весну хоккейные матчи проходят во всех гарнизонах Северного флота. Практически в каждом военном городке оборудован хоккейный корт, на котором занимаются не только военнослужащие, но и местные жители, а в первую очередь – дети.

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