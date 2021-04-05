Завершены поиски 17-летнего подростка из Мурманска

Юноша нашелся целым и невредимым. Фото: "МурманСпас"

С 25 февраля в Мурманске искали 17-летнего Игоря Будько. Подросток ушел из дома на улице Ушакова и целый месяц волновал своим отсутствием родителей, при этом иногда появлялся в соцсетях, заявляя, что с ним все нормально.

К счастью, юный северянин уже нашелся. О том, что он жив-здоров, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас".

- В отношении несовершеннолетнего никаких противоправных действий не совершалось. Он вернулся домой, - сообщила "КП" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

К слову, Игорь Будько уходит из дома уже не первый раз. В этом году его также искали в январе. Где он пропадал все это время - не уточняется в силу возраста.

Тем временем в Мурманске продолжаются поиски 39-летней женщины, которая на три месяца не выходит на связь. Наталью Каштанову ищут с 15 января.

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