В Мурманске рядом с Центром гигиены и эпидемиологии бегают крысы

На крыс жители города жаловались не раз. Фото: Скриншот видео

Северяне жалуются не только на агрессивных бездомных собак. Есть и другие животные, которые смущают тем, что находятся рядом с человеком.

Так, стаю крыс заметили в самом центре города - у мусорных контейнеров делового центра на улице Капитана Егорова. Все бы ничего, да находятся они в непосредственной близости от Коммуны,11, а в этом здании находится Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области. Иронично, конечно.

- Уважаемые дамы и господа! Наш контактный зоопарк, расположенный в 100 метрах от Центра гигиены и эпидемиологии Мурманской области, приглашает вас посмотреть на кормление питомцев. Работаем круглосуточно! - написала в группе "Мурманск" Вероника Медведева.

На крыс жители города жаловались не раз. Стоишь на остановке - а рядом с тобой грызун, тоже "ждущий" автобус. На вопрос "что делать?" Роспотребнадзор Мурманской области дает такой ответ.

- Обращаться следует к юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность в конкретном здании, помещении, территории. В случае выявления на территории города, например, на остановках общественного транспорта, пустырях и т. д., необходимо сообщить об этом в администрацию Мурманска, которая проведет дератизацию. Если меры не будут приняты, надо обратиться в управление, - рассказали в Роспотребнадзоре по Мурманской области.

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