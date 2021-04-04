В Мурманской области за последние сутки от коронавируса умерли два человека.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 4 апреля 2021 года составило 1094 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса в регионе умерли еще два человека. Это минимальный показатель за последние три недели.
Всего в Мурманской области с марта 2020 года COVID-19 заразился 49 341 северян и гостей Кольского полуострова, 66 челок узнали о положительном диагнозе за последние сутки. В последний раз похожий результат был 31 августа.
В Мурманской области числа вакционированных от новой коронавирусной инфекции превысило 30 тысяч человек. В регион партиями поступает вакцина "Спутник V". По числу привитых человек на 100 тысяч населения Мурманская область занимает одно из первых мест среди субъектов страны.
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