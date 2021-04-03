Родительский комитет турклуба «СКИФ» просит передать дело о гибели девочки в Хибинах на расследование в Следственный комитет России

Также родители просят об информационной кампании, поддерживающей позитивный образ детского туризма в СМИ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Родительский комитет турклуба «СКИФ», не согласный со следствием, которое проводится по факту гибели девочки в Хибинах 22 марта, опубликовал петицию на сайте citizengo.org в защиту Сергея Смирнова. Сергей Смирнов – руководил группой детей, которая 22 марта в Хибинах попала под сход снега, в результате чего одна девочка из группы погибла. В отношении Сергея Смирнова, педагога высшей категории, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Мы просим передать расследование данного дела от СУ СК РФ по Мурманской области, в независимости и объективности которого, в рамках данного дела, мы имеем основания сомневаться, по причине того что дело резонансное, в вышестоящее подразделение СК РФ и под личный контроль председателя СК РФ, - просит родительский комитет в петиции.

Также родители просят об информационной кампании, поддерживающей позитивный образ детского туризма в СМИ. И главное - очень просят поддержать отрасль и воздержаться от введения дополнительных запретов.

Петиция адресована Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину , Депутату Государственной Думы РФ Ирине Яровой и Председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

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