В Апатитах медики спасли мужчину с пробитой головой

Сейчас пострадавший находится на лечение в АКЦГБ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня ночью в Апатитах бригада скорой помощи забрала с улицы Ферсмана мужчину при странных обстоятельствах. Об этом сообщает издание "Хибинформбюро". Он лежал на краю проезжей части без сознания рядом с кольцом сразу за путепроводом. Рядом были видны следы, что позволило сделать медикам вывод, что мужчина пришел на место сам. Также обнаружили несколько луж крови.

При осмотре оказалось, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, открытый перелом височной кости, ушибы мягких тканей головы и сильная алкогольная интоксикация. Медики оперативно оказали медицинскую помощь, что и спасло мужчине жизнь.

Сейчас пострадавший находится на лечении в Апатиско-Кировской центральной городской больнице. Как установили полицейские, он проживает в районе старых Апатитов, ему 35 лет. Сам он об обстоятельствах травмы не помнит ничего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Оленегорска ждет суд за разбитую голову неприятеля. Мужчина нанес северянину 8 ударов ногами и руками (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru