Коронавирус забрал жизни четырех человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 апреля 2021 года составило 1092 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки коронавирус унес жизни еще 4 человек. Напомним: за весь прошлый месяц не было дней без летальных исходов от ковида.

Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 49275 человек, 67 из них узнали о положительном тесте за последние 24 часа. Суточное количество инфицированных с каждый днем становится меньше.

Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск (+30, всего 24307), Североморск (+7, всего 4532) и Кандалакшский район (+3, всего 3425).

Выздоровели и вернулись к обычной жизни 47032 пациента, а на лечении с ковидом остается 1151 человек.

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